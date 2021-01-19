В первом чтении принят законопроект, разрешающий некоторым сотрудникам КГД носить боевое оружие

Национальное собрание Армении в первом чтении приняло проект закона О внесении дополнения в Закон Республики Армения “Об оружии”.

Как передает «Арменпресс», проект правительства получил 84 голоса “за”, 3 воздержались.

Разработка проекта закона О внесении дополнения в Закон Республики Армения “Об оружии” обусловлена необходимостью предоставления некоторым сотрудникам Комитета государственных доходов боевого оружия, оно предусматривается для использования при решении оперативно-служебных задач.

Целями оперативно-розыскной деятельности являются, в числе других целей, пресечение и раскрытие контрабанды, а также незаконного перемещения транспортных средств через таможенную границу Республики Армения.

В рамках проекта некоторым сотрудникам Комитета государственных доходов Армении будет предоставлено боевое оружие.

Список сотрудников, имеющих право на ношение оружия, и виды оружия будет определен решением правительства.