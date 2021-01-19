“Милан” одержал победу благодаря дублю Ибрагимовича

В матче 18-го тура чемпионата Италии “Милан” на выезде сыграл с “Кальяри”.

Как передает «Арменпресс», через 7 минут после начала матча точный пенальти нападающего “Милана” Златана Ибрагимовича открыл счет игры. Ибрагимович во втором тайме забил второй гол своей команды и стал автором дубля.

После этой победы “Милан” с 43 очками лидирует в турнирной таблице Серии “А”. На втором месте с 40 очками “Интер”. По 34 очка имеют “Наполи” и “Рома”.