За месяц цены на непродовольственные товары выросли на 2,3%, тарифы на услуги - на 0,3%

На рынке непродовольственных товаров Армении в 2020 году по сравнению с декабрем 2019 г. зафиксирован 3,4%-й рост цен, по сравнению с ноябрем - 2.3% -й рост. Об этом «Арменпресс» сообщили в Статистическом комитете Армении.

В декабре прошлого года по сравнению с ноябрем зарегистрирован 0,4%-й рост цен бытовых и садоводческих инструментов, 0,6%-й рост цен материалов для ремонта квартиры, ковров и напольных покрытий, 0,8%-й рост цен на разные виды обуви, 0,8%-й рост цен на стеклянную и столовую посуду и домашнюю утварь, 1,0%-й, на средства для чистки, для мытья посуды, 1,2%-й на мебель, 1,6%-й на одежду, 1,7%-й на небольшие бытовые электроприборы, 2,6%-й на фармацевтические товары.

Цены на бензин и дизельное топливо в 2020 г. по сравнению с декабрем и ноябрем 2019 г. выросли на 4,1% и 2,9%.

В сфере оказываемых услуг в 2020 году по сравнению с декабрем 2019 г. зафиксирован рост тарифов на 1.6%, по сравнению с ноябрем рост на 0.3%.