Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турция не отказывается говорить на языке угроз

“В приграничном с Арменией городе Карс Турция и Азербайджан с 1 по 12 февраля планируют провести совместные военные учения. Турецкие СМИ пишут, что эти зимние учения будут самыми масштабными за последние годы. В них будут задействованы танковые и артиллерийские подразделения, снайперские группы, спецподразделения и ВВС.

То, что целью учений является Армения, подсказывает, прежде всего, выбор места их проведения. Демонстрация открытой агрессии не была неожиданной, учитывая то, что и Турция и Азербайджан не были привлечены к ответственности за преступления, совершенные в ходе военных действий в Арцахе. Более того, различные страны проявили интерес к турецким вооружениям и к сотрудничеству с Турцией.

На фоне финансово-экономического кризиса в Турции военные успехи заставляют власти этой страны реализовать свой военный потенциал. В настоящее время та часть турецкой экономики, которая обслуживает военную сферу, пока достаточно конкурентоспособна, и делается попытка использовать ее в максимальной степени. То есть, можно констатировать, что Турция, реализуя свой военный потенциал, решает также экономические и геополитические проблемы. Невольно оказавшись в центре турецкой захватнической политики, Армении не остается ничего другого, как вместе со своими естественными союзниками предпринять шаги для обуздания агрессии Турции”.

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