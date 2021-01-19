Газета “Айастани Анрапетутюн”: Безопасность Арцаха будут обеспечивать и собственные вооруженные силы

“Через 38 лет, вновь оказавшись в Шуши, Алиев не упустил случая, чтобы напомнить арцахцам о “железном кулаке”. Подобные заявления, в первую очередь, направлены на внутреннюю аудиторию Азербайджана. Алиев упорно пытается убедить свой народ и себя в том, что в войне победила армия Азербайджана, но на самом деле исход войны определили турецкие беспилотники, турецкие военные, экстремисты-джихадисты и ракетно-артиллерийские удары беспрецедентной плотности. Это заявление Алиева было направлено и народу Арцаха, не смирившемуся с исходом войны, который никогда не признает факт потери своих территорий, на которых он жил тысячелетиями. У него есть конкретные опасения, и стремление арцахца обеспечить безопасность пополнением собственных вооруженных сил расценивается как подготовка реванша. Понятно, что в случае нарушения договоренностей о прекращении огня Арцах, заблокированный азербайджано-турецкими и джихадистскими экстремистами, вместе с 2 000 российских миротворцев не сможет противостоять их очередной агрессии. Следовательно, необходимость наличия Армии обороны Арцаха не подлежит обсуждению, как и то, что там будут служить и добровольцы из Армении и диаспоры”.

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