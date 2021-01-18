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Главы МИД Армении и РФ обсудили вопросы обеспечения безопасности в регионе

Главы МИД Армении и РФ обсудили вопросы обеспечения безопасности в регионе

Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и России Ара Айвазяна и Сергея Лаврова. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в продолжение состоявшихся на днях телефонных разговоров министры иностранных дел затронули вопросы установления стабильности и обеспечения безопасности в регионе. 

В контексте реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января министр Айвазян еще раз подчеркнул приоритетность полной реализации гуманитарных вопросов, в первую очередь, немедленной и безопасной репатриации военнопленных, пленных и других удерживаемых лиц.

Министр Айвазян обратил внимание собеседника на важность сохранения армянского религиозного, исторического и культурного наследия на территориях Арцаха, оказавшихся под контролем Азербайджана, а также на важность бесперебойного участия международных профессиональных структур в этом вопросе.

Собеседники также обменялись мнениями по армяно-российской повестке дня в двустороннем и многостороннем форматах.


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