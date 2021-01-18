Офис вице-премьера Авиняна разъяснил отказ от публикации количества пленных

Данные о количестве пленных в Армении и Азербайджане носят конфиденциальный характер и не подлежат публикации, учитывая сверхчувствительный характер вопроса. Об этом сообщили Арменпресс в офисе вице-премьера Армении Тиграна Авиняна.

В ответ на запросы СМИ в офисе вице-премьера Тиграна Авиняна сообщили, что в течение этого периода списки военнопленных с армянской стороны постоянно обновлялись и регулярно представлялись коллегам с учетом процесса поисковых работ и их результатов, а также появляющейся дополнительной информации.

«Армения ответственно подходит к любому вопросу о военнопленных и воздерживается от формулировок, которые могут навредить процессу быстрой и безопасной репатриации наших соотечественников.

Что касается представленных армянской стороной списков пленных, с учетом конфиденциального характера их количественных данных, необходимо лишь сообщить, что они представлялись регулярно, в несколько этапов, согласно обновлениям. При этом в декабре полные списки были переданы российской стороне и МККК.

Данные о количестве пленных в Армении и Азербайджане носят конфиденциальный характер и не подлежат публикации, учитывая сверхчувствительный характер вопроса», - говорится в сообщении офиса вице-премьера.