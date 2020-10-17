Предстоящие на 19 января мероприятия
18:10, Январь 18, 2021
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Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
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Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 18:10 Предстоящие на 19 января мероприятия
- 17:57 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-01-21
- 17:56 Азиатские индексы снизились - 18-01-21
- 17:41 Посол Армении примет участие в церемонии инаугурации Байдена
- 17:40 Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"
- 17:37 Алина Никогосян больше не будет выполнять обязанности пресс-секретаря министра здравоохранения
- 17:24 Арсен Торосян займет должность руководителя аппарата премьер-министра
- 17:15 В армии новые кадровые назначения будут продолжительный: Андраник Кочарян
- 17:10 Анаит Аванесян назначена министром здравоохранения Республики Армения
- 17:02 В Бразилии разрешили британскую и китайскую вакцины против COVID-19
- 16:59 На армяно-азербайджанской границе поддерживалась стабильная оперативная обстановка
- 16:40 Вместо заявленных 100 новых лифтов в Ереване установят 300
- 16:40 СМИ: эмир Кувейта принял отставку правительства
- 16:33 Связь Армении с Карабахом никто и никогда не отрицал: ответ Лаврова азербайджанскому журналисту
- 16:14 Правительство представило на рассмотрение парламента проект создания Антикоррупционного комитета
- 16:07 В Шираке возводятся здания для 2 пожарно-спасательных отрядов
- 16:03 Второй армянский телеканал объявил о планах на будущее
- 15:58 Лавров прокомментировал военные учения России и Китая
- 15:53 Вопрос статуса Нагорного Карабаха оставлен для дальнейшего разрешения, МГ ОБСЕ на связи со сторонами
- 15:45 США полностью вывели свой воинский контингент из Сомали
- 15:40 Пенсии перемещенных арцахцев будут выплачиваться и в Республике Армения
- 15:32 Более 96 000 арцахцев получили финансовое содействие от правительств Армении и Арцаха
- 15:29 Индия собралась купить у РФ истребители МиГ-29 и Су-30МКИ
- 15:25 Военные России, Армении и Азербайджана поименно уточняют списки армянских пленных: Лавров
- 14:59 Гагик Исаханян назначен помощником премьер-министра Армении
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