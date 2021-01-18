Алжирские власти ожидают в январе порядка 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил официальный представитель комитета по отслеживанию коронавируса Джамаль Фурар, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы начнем вакцинацию населения сразу после получения первой партии вакцины", — заявил Фурар алжирской радиостанции Chaine 2.

Сейчас в стране подготовлены порядка восьми тысяч прививочных пунктов, их число могут увеличить, сообщил чиновник.

Фурар подчеркнул, что выбранные Алжиром препараты "безопасные и эффективные". По его словам, власти планируют вакцинировать до 60-70 процентов населения, чтобы добиться коллективного иммунитета. Детей прививать не будут.

Также власти продолжают переговоры с производителями вакцин в Китае, отметил Фурар.

Алжир 10 декабря 2020 года стал первой африканской страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса "Спутник V". Согласно данным минздрава этого государства, общее число случаев COVID-19 в Алжире превысило 103 тысячи, включая около 70 тысяч случаев выздоровления и 2836 случаев с летальным исходом.