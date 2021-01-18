В армии новые кадровые назначения будут продолжительный: Андраник Кочарян

Структурные изменения и кадровые назначения в Вооруженных силах Армении будут продолжаться. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами в парламенте заявил председатель Постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

«Мы уже выходим на этап определенных изменений в армии. Будут новые структурные и кадровые назначения, они будут продолжительными», - сказал Кочарян.