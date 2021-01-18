Время в Ереване: 11:07:36,   18 Январь

В армии новые кадровые назначения будут продолжительный: Андраник Кочарян

В армии новые кадровые назначения будут продолжительный: Андраник Кочарян

Структурные изменения и кадровые назначения в Вооруженных силах Армении будут продолжаться. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами в парламенте заявил председатель Постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

«Мы уже выходим на этап определенных изменений в армии. Будут новые структурные и кадровые назначения, они будут продолжительными», - сказал Кочарян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации