Вместо заявленных 100 новых лифтов в Ереване установят 300

Почти 70% действующих в Ереване лифтов эксплуатируются уже более 40 лет, в то время как каждый лифт должен быть снят из эксплуатации через 25 лет. По решению мэра Айка Марутяна, мэрия в этом году вместо заявленных 100 установит 300 новых лифтов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Средства будут выделены из общинного бюджета. Стартовавшая пилотная программа стала основной, причем в беспрецедентных объемах.

“На все постсоветское время в Ереване сменилось всего 35 лифтов, после того, как Марутян стал мэром, уже сменилось 520 лифтов, и этот процесс продолжается”, - отметил глава административного района Кентрон Авет Погосян.

“Одна четверть лифтов Еревана находится в административном районе Малатия-Себастия. Объем вы понимаете, насколько велик, но в случае продолжения такими темпами, я думаю, в ближайшие годы Ереван будет иметь совершенно иную безопасную среду”, - отметил глава административного района Малатия-Себастия Давид Карапетян.

Сегодня в столице есть около 3 000 лифтов, подлежащих замене. В этом году новые лифты будут установлены и в зданиях граждан, ставших инвалидами во время войны. Подъезды также будут приспособлены к передвижению в инвалидной коляске. В технической характеристике программы замены лифтов, кстати, в качестве обязательного требования, установлен ряд подобных критериев. Устанавливаемые совершенно новые лифты будут адаптированы и для пользования лиц с проблемами зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.