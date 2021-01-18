Связь Армении с Карабахом никто и никогда не отрицал: ответ Лаврова азербайджанскому журналисту

За все время продолжающихся десятилетиями переговоров никогда не поднимался вопрос отрезания Армении и Карабаха друг от друга. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста о том, почему армянские чиновники посещают Карабах “без разрешения Баку, и какова позиция Москвы по этому вопросу”.

“Во всех договоренностях, в первую очередь, в заявлении от 9 ноября, зафиксировано согласие сторон, что будет обеспечена связь между Арменией и Карабахом через Лачинский коридор, который находится под контролем российских миротворцев. В ходе продолжающихся десятилетиями переговоров никогда не звучал вопрос отрезания Армении и Карабаха друг от друга. И именно поэтому Лачинский коридор, как концепция, никем не отвергался. И он по-прежнему является предметом согласия сторон, в том числе и наших азербайджанских соседей. Так будет установлена надежная и постоянная связь и между западными районами Азербайджана и Нахиджеваном. Это закреплено в трехстороннем заявлении. Если мы согласны с этим, и все в этом согласны, что должна быть связь между армянами Нагорного Карабаха и армянами Армении, не вижу причин препятствовать контактам и на этом уровне”, - сказал Лавров.

Официальные лица Армении вовлечены в процесс оказания гуманитарной помощи Нагорному Карабаху, что не получает никакой негативной реакции со стороны Азербайджана, и, по словам Лаврова, было бы странно, если бы было иначе.