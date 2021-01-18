Правительство представило на рассмотрение парламента проект создания Антикоррупционного комитета

Правительство на обсуждение Национального собрания представило проект закона, которым предлагается создание нового антикоррупционного органа. Как передает «Арменпресс», пакет законопроектов об Антикоррупционном комитете представил министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

“Пакетом проектов предлагается создание нового следственного органа - Антикоррупционного комитета, основной задачей которого будет организация и осуществление межсудебного уголовного производства по предполагаемым коррупционным преступлениям, отнесенным к его подчинению уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения. В то же время для разрешения вопроса об инициировании уголовного производства Антикоррупционный комитет в установленном Законом об оперативно-розыскной деятельности порядке будет осуществлять и оперативно-розыскную деятельность”, - сказал Бадасян.

Профессиональный состав комитета будет пополнен путем привлечения кадров, прошедших соответствующую профессиональную подготовку. При этом комплектование штатов и инструментария следователей, занимающихся расследованием коррупционных преступлений, не будет носить механический характер. Назначения в штат Антикоррупционного комитета, в том числе и руководящего состава, будут проводиться по итогам открытого конкурса.

По словам министра, для служащих комитета, в отличие от других следственных органов, установлены более строгие требования и ограничения, в соответствии с которыми предусмотрены и дополнительные гарантии их деятельности. “Это связано с некоторыми обстоятельствами. Во-первых, комитет проводит расследование коррупционных преступлений, что само по себе имеет высокий риск, во-вторых, оплата работы служащих комитета напрямую станет одной из гарантий независимости и непринужденной деятельности последнего”, - сказал Бадасян.