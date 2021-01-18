В Шираке возводятся здания для 2 пожарно-спасательных отрядов

В середине года здания пожарно-спасательных отрядов Гюмри № 2 и Ахуряна № 53 полностью будут готовы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Министр по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян, продолжая знакомиться с задачами областных спасательных отрядов, осмотрел и осуществляемое строительство.

Последние визиты министра были в областные спасательные управления Ширака, Арагацотна, Гегаркуника, Котайка. Андраник Пилоян обошел отряды, областные центры кризисного управления. Министр выехал и на место вызова боевых расчетов. Ему доложили о существующих проблемах. Министр заверил, что в скором времени все проблемы будут решены. Андраник Пилоян отметил и важность повышения уровня физической подготовки спасателей. По его распоряжению отныне часто будут проводиться различные спортивные состязания.

Министр подчеркнул, что он требует добросовестного и честного выполнения обязанностей, что будет способствовать развитию системы.