Второй армянский телеканал объявил о планах на будущее

Второй армянский телеканал, решением Комиссии по телевидению и радио от 15 января 2021 года, лишенный возможности наземного эфирного вещания, сообщил, что он продолжит свою деятельность.

Как передает «Арменпресс», Второй армянский телеканал распространил сообщение, в котором сообщил, что с 21 января невозможно будет смотреть передачи телеканала при помощи антенны. С 21 января их передачи можно будет смотреть только через сетевых операторов или кабельные сети, такие как U-com, Rostelecom, Beeline, Viva MTS и все другие кабельные сети.

За передачами телеканала можно будет следить также и на YouTube и Facebook.

Телеканал также сообщил, что они всеми законными средствами будет бороться за восстановление надземного эфирного вещания.