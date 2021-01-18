Лавров прокомментировал военные учения России и Китая

Военные учения России и Китая не направлены против Японии, они призваны обеспечить боеготовность авиации, защищающей границы РФ и КНР, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Что касается наших отношений с Японией, мы считаем их очень добрыми. Всегда были дружеские связи, личные симпатии российского президента и его японских коллег, премьер-министров", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он выразил уверенность, что и с премьером Ёсихидэ Сугой у Москвы установятся личные контакты.

"Если же говорить о военной ситуации в регионе, да, мы с КНР занимаемся совместной работой, в том числе в виде военных учений. Российско-китайские учения - далеко не что-то принципиально новое - они проходили и в сухопутном варианте несколько раз, и в формате ШОС, и в двустороннем формате. Сейчас учения были по линии воздушно-космических сил. Они не направлены против Японии, они просто призваны обеспечить боеготовность авиации, которая обеспечивает безопасность границ РФ и Китайской Народной Республики", - отметил министр.