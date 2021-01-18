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Вопрос статуса Нагорного Карабаха оставлен для дальнейшего разрешения, МГ ОБСЕ на связи со сторонами

Вопрос статуса Нагорного Карабаха оставлен для дальнейшего разрешения, МГ ОБСЕ на связи со сторонами

Вопрос статуса Нагорного Карабаха не упомянут в трехстороннем заявлении от 9 ноября, он оставлен для дальнейшего разрешения. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

“Территория, где расположена миротворческая миссия, является зоной ответственности миротворческого контингента. Сейчас прорабатываются детали организации транспортного сообщения и гуманитарного содействия” - отметил Лавров.

По его словам, в Ереване и Баку есть противоречия относительно статуса, и из-за этих противоречий трое руководителей решили оставить этот вопрос для дальнейшего разрешения.

Глава МИД РФ отметил, что этим вопросом должны заниматься и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, и они уже находятся на связи со сторонами, они собираются посетить регион.

По мнению Лаврова, чем быстрее решатся заверения Еревана и Баку о готовности урегулировать повседневную жизнь между этническими и религиозными общинами, тем быстрее будет решен вопрос статуса Нагорного Карабаха.

Глава МИД РФ предложение о включении Карабаха в состав России назвал “экзотичным”, и еще раз подчеркнул, что независимость Нагорного Карабаха не признала даже Армения.

“У нас нет такого намерения, мы исходим из того, что для сохранения безопасности в регионе подобные проблемы должны решаться между Арменией и Азербайджаном”, - заключил Лавров.


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