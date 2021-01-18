Вопрос статуса Нагорного Карабаха оставлен для дальнейшего разрешения, МГ ОБСЕ на связи со сторонами

Вопрос статуса Нагорного Карабаха не упомянут в трехстороннем заявлении от 9 ноября, он оставлен для дальнейшего разрешения. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

“Территория, где расположена миротворческая миссия, является зоной ответственности миротворческого контингента. Сейчас прорабатываются детали организации транспортного сообщения и гуманитарного содействия” - отметил Лавров.

По его словам, в Ереване и Баку есть противоречия относительно статуса, и из-за этих противоречий трое руководителей решили оставить этот вопрос для дальнейшего разрешения.

Глава МИД РФ отметил, что этим вопросом должны заниматься и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, и они уже находятся на связи со сторонами, они собираются посетить регион.

По мнению Лаврова, чем быстрее решатся заверения Еревана и Баку о готовности урегулировать повседневную жизнь между этническими и религиозными общинами, тем быстрее будет решен вопрос статуса Нагорного Карабаха.

Глава МИД РФ предложение о включении Карабаха в состав России назвал “экзотичным”, и еще раз подчеркнул, что независимость Нагорного Карабаха не признала даже Армения.

“У нас нет такого намерения, мы исходим из того, что для сохранения безопасности в регионе подобные проблемы должны решаться между Арменией и Азербайджаном”, - заключил Лавров.