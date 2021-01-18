Вопрос статуса Нагорного Карабаха оставлен для дальнейшего разрешения, МГ ОБСЕ на связи со сторонами
Вопрос статуса Нагорного Карабаха не упомянут в трехстороннем заявлении от 9 ноября, он оставлен для дальнейшего разрешения. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
“Территория, где расположена миротворческая миссия, является зоной ответственности миротворческого контингента. Сейчас прорабатываются детали организации транспортного сообщения и гуманитарного содействия” - отметил Лавров.
По его словам, в Ереване и Баку есть противоречия относительно статуса, и из-за этих противоречий трое руководителей решили оставить этот вопрос для дальнейшего разрешения.
Глава МИД РФ отметил, что этим вопросом должны заниматься и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, и они уже находятся на связи со сторонами, они собираются посетить регион.
По мнению Лаврова, чем быстрее решатся заверения Еревана и Баку о готовности урегулировать повседневную жизнь между этническими и религиозными общинами, тем быстрее будет решен вопрос статуса Нагорного Карабаха.
Глава МИД РФ предложение о включении Карабаха в состав России назвал “экзотичным”, и еще раз подчеркнул, что независимость Нагорного Карабаха не признала даже Армения.
“У нас нет такого намерения, мы исходим из того, что для сохранения безопасности в регионе подобные проблемы должны решаться между Арменией и Азербайджаном”, - заключил Лавров.
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