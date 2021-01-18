США полностью вывели свой воинский контингент из Сомали

Вывод подразделений Вооруженных сил (ВС) США из Сомали полностью завершен в соответствии с распоряжением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).

Для эвакуации сил и средств у берегов Сомали была создана военно-морская группировка ВМС США, в которую входил авианосец USS Nimitz. Он прибыл в оперативный район 21 декабря. Поддержку действиям по выводу американского контингента оказывал также десантный корабль ВМС США USS Makin Island, на борту которого находились, согласно порталу Somali Guardian, несколько сотен спецназовцев.

"Операция по противодействию террористам в Сомали вступает в новую фазу взаимодействия с сомалийскими силами безопасности", - заявил официальный представитель АФРИКОМ полковник Крис Карнс. При этом он отказался представить какие-либо подробности новых форм совместной борьбы сил США и Сомали в регионе с международным терроризмом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Президент США Трамп распорядился 4 декабря о выводе почти всех американских войск из Сомали в начале 2021 года. При этом 15 января было установлено как предельная дата для эвакуации. Сейчас командование АФРИКОМ объявило, что около 700 военнослужащих США, которые находились в Сомали, выведены с территории этой страны на Африканском Роге. Согласно имеющейся информации, основная часть из них была переброшена на морскую экспедиционную базу США "Кэмп-Лемонье" в Джибути. Ряд подразделений доставлен в Кению, где также существуют объекты США. На текущий день в Африке находятся до 6 тыс. военнослужащих США.