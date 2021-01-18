Пенсии перемещенных арцахцев будут выплачиваться и в Республике Армения

Пенсии перемещенных жителей эвакуированных районов (населенных пунктов) Арцаха за январь 2021 года будут выплачены и в Республике Армения в филиалах “Айпоста”, и в Арцахе в филиалах “Арцахпоста”.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве труда, социальных и жилищных вопросов Арцаха.

“Пенсии за январь в районах (населенных пунктах), находящихся под контролем Арцаха, будут выплачиваться как со стороны “Арцахпоста” по бумажным спискам, так и в филиалах “Айпоста” Армении.

Пенсии жителей Степанакерта будут выплачиваться только “Арцахпостом” (по бумажным спискам) посредством выплаты пенсий по месту жительства (по адресу) пенсионера”, - сообщили в министерстве.