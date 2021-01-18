Более 96 000 арцахцев получили финансовое содействие от правительств Армении и Арцаха

От правительств Армении и Арцаха по состоянию на 1 января 2021 года финансовое содействие получили более 96 000 арцахцев.

Об этом на пресс-конференции в зале «Арменпресс» сказал координатор работ оперативного штаба правительства Арцаха, главный советник президента Республики Арцах Микаел Вирабян. По его словам, помимо финансового содействия, за это время была оказана помощь и в обеспечении проживания, питания, одежды, документов, были организованы образовательные курсы для детей школьного возраста. В случае необходимости решались и проблемы связанные со здоровьем.

“Как мы знаем, за это время многие семьи вернулись в Арцах и еще продолжается процесс их возвращения. Наши исследования показывают, что значительная часть арцахцев, находящихся в Армении, ждет решения жилищного вопроса. Правительство Арцаха заявило, что в сжатые сроки эти вопросы будут урегулированы, однако все мы понимаем, что это проблема одного, двух лет”, - сказал Микаел Вирабян.

В настоящее время проводится оценка нужд арцахцев, нашедших убежище в Армении. Руководитель оперативного штаба правительства Арцаха в Армении пытается координировать работы, больше бывая в областях, населенных пунктах, где размещены граждане Арцаха. Штаб ведет работу и с гостиничными комплексами, где проживают арцахцы, чтобы компенсировать их расходы.

Микаел Вирабян отметил и значение занятости арцахцев. Он сообщил, что правительство Армении утвердило более десятка программ социального содействия, две из которых касаются их занятости. Уже начался процесс приема заявок. Речь об организации работ с обучением у работодателя, которые будут оплачиваться. Другая программа касается общественных работ, которые также будут оплачиваться.