Глава МИД Арцаха принял представителей Верховного органа АРФД Армении и Центрального комитета АРФД А

8 января министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян принял представителя Верховного органа АРФД Армении Ишхана Сагателяна и представителя Центрального комитета АРФД Арцаха, члена фракции «Дашнакцуцюн» НС Республики Арцах Давид Ишханян.

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и последних региональных процессов. Была отмечена важность проведения обсуждений и обмена мнениями по вопросам, имеющим общенациональное значение.