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В Испании изъяли более двух тонн кокаина

В Испании изъяли более двух тонн кокаина

Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась крупными поставками наркотиков. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе национальной полиции страны.

По ее информации, полицеские изъяли более двух тонн кокаина. В ходе операции были задержаны 12 человек. Расследование продолжалось более года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили наркотики в одном из контейнеров, которые были ввезены из Парагвая в порт Альхесираса (автономное сообщество Андалусия). Кокаин был спрятан среди 40 тонн угля, ввезенных в королевство.


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