Россия направила в Сирию около 300 военных для усиления совместных постов

В сирийскую провинцию Хасеке направили дополнительные подразделения российской военной полиции для усиления совместных с правительственными войсками наблюдательных постов, сообщил майор Дмитрий Сунцов, старший совместного российско-сирийского наблюдательного поста.

Всего на них разместят около 300 военнослужащих, пояснил он.

"Наше подразделение прибыло на один из совместных наблюдательных постов в провинции Эль-Хасеке. Основная задача способствовать деэскалации конфликта в регионе. Наши военнослужащие ведут наблюдение за соблюдением режима прекращения огня, а также оказывают всяческую помощь местному населению", — заявил Сунцов.

Согласно договоренностям между Москвой и Анкарой о стабилизации обстановки в регионе, подразделения военной полиции размещают на наблюдательных постах в приграничной с Турцией провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Так, в конце декабря российские военнослужащие прибыли на пост в городе Айн-Исса, где сирийские войска неоднократно подвергались обстрелам и даже нападениям незаконных вооруженных формирований. Однако когда пост стал совместным, их активность снизилась,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Первое подразделение из состава усиления уже прибыло в Хасеке, в ближайшее время к нему присоединятся еще несколько. Это наиболее подготовленные военнослужащие с опытом выполнения различных задач в Сирии.

Их разместят на наблюдательных постах в городах Айн-Исса, Телль-Тамер, Амуда и других населенных пунктах. Военно-транспортный самолет также доставил в район дополнительное вооружение, средства связи и навигации и иное необходимое оборудование.