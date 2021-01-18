Государственная академия кризисного управления аккредитована на четыре года

Решением Комиссии по аккредитации Фонда “Национальный центр обеспечения качества профессионального образования” от 15 января 2021 года Государственная академия кризисного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения получила институциональную аккредитацию сроком на четыре года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

ГАКУ в 2017 году уже получала условную институциональную аккредитацию сроком на 2 года.

На заседании Комиссии по аккредитации 15 января 2021 года был обсужден экспертный доклад внешней оценки фонда, в котором были представлены развития ГАКУ, зарегистрированные после предыдущей аккредитации, какие шаги были предприняты в направлении решения проблем отмеченных в предыдущем докладе экспертной группы, и какие результаты были зафиксированы. Было принято решение Государственной академии кризисного управления дать институциональную аккредитацию еще на четыре года.

Государственная академия кризисного управления МЧС Республики Армения по истечении срока аккредитации в 2017 году, в 2019 году обращалась для переаккредитации. Согласно плану повышения качества вуза предусмотрены следующие программы - расширение международных связей, обмен преподавателями и студентами, научно-исследовательские работы, создание лабораторий и т.д., которые позволят получить аккредитацию еще на шесть лет. Работы в этом направлении уже ведутся.