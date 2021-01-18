“Интер” будет переименован

Итальянский футбольный клуб “Интер” (Интернационале) может изменить название команды.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают итальянские СМИ. Клуб из Милана, полное название которого “Интернационале”, отныне будет называться “Интер”. Руководство клуба также намерено изменить и логотип команды.

Клуб “Интер” был основан в 1908 году. Свой первый титул клуб завоевал в 1910 году. Он выступает на стадионе “Сан Сиро”, который вмещает более 80 000 зрителей. “Интер” 18 раз становился чемпионом Италии, 7 раз - обладателем Кубка страны, 5 раз - обладателем Суперкубка, 3 раза -победителем Лиги Европы и один раз - золотым призером клубного чемпионата мира.