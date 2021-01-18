Начинается зимний концертный сезон Государственного камерного хора “Овер”

Государственный камерный хор “Овер” исполнением произведений армянских композиторов начнет свой зимний концертный сезон.

Как передает «Арменпресс», концерт состоится 26 января в Национальном центре камерной музыки.

Под руководством хормейстера Соны Ованнисян хор исполнит произведения Комитаса, Э. Арутюняна, Е. Ерканяна, А. Восканяна, А. Азизяна, В. Шарафяна и др.

2021 - юбилейный год выдающегося представителя армянской художественной фотографии Гагика Арутюняна (75-летие). В рамках мероприятий хор “Овер” сотрудничает с “KulturDialog Armenien”. Афиша первой концертной программы создана на основе фотографии Гагика Арутюняна “Зима 1982 года” ( © Гагик Арутюнян/ Gagik Harutyunyan / KulturDialog Armenien).

Оформление афиши Нуша Петросяна.