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Начинается зимний концертный сезон Государственного камерного хора “Овер”

Начинается зимний концертный сезон Государственного камерного хора “Овер”

Государственный камерный хор “Овер” исполнением произведений армянских композиторов начнет свой зимний концертный сезон.

Как передает «Арменпресс», концерт состоится 26 января в Национальном центре камерной музыки.

Под руководством хормейстера Соны Ованнисян хор исполнит произведения Комитаса, Э. Арутюняна, Е. Ерканяна, А. Восканяна, А. Азизяна, В. Шарафяна и др.

 2021 - юбилейный год выдающегося представителя армянской художественной фотографии Гагика Арутюняна (75-летие). В рамках мероприятий хор “Овер” сотрудничает с “KulturDialog Armenien”. Афиша первой концертной программы создана на основе фотографии Гагика Арутюняна “Зима 1982 года” ( © Гагик Арутюнян/ Gagik Harutyunyan / KulturDialog Armenien).

Оформление афиши Нуша Петросяна.


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