Рост ВВП Китая в 2020 году превзошел ожидания

Экономика Китая увеличилась на 2,3% в 2020 году, сумев восстановиться после резкого спада, зафиксированного в первом квартале прошедшего года.

Темпы экономического роста были минимальными более чем за четыре десятилетия. Тем не менее, Китай, вероятно, является единственной из крупных мировых экономик, показавших рост в 2020 году на фоне пандемии COVID-19.

Согласно прогнозу Всемирного банка, ВВП США в минувшем году сократился на 3,6%, еврозоны - на 7,4%, глобальный ВВП - на 4,3%,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Китайский ВВП подскочил на 6,5% в четвертом квартале 2020 года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Таким образом, темпы роста в конце года вернулись к докризисному уровню. В первом квартале прошедшего года ВВП КНР рухнул на рекордные 6,8%, во втором и третьем - увеличился соответственно на 3,2% и 4,9%.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост китайского ВВП в октябре-декабре на 6%, по итогам всего года - на 2,2%.