Американского бизнесмена приговорили в Иране к 10 годам тюрьмы за шпионаж

Американский бизнесмен Эмад Шарги обвинен властями Ирана в шпионаже и приговорен к 10 годам тюремного заключения. Об этом со ссылкой на заявление друга семьи Шарги сообщила в воскресенье вечером телекомпания NBC.

Имеющий ирано-американское гражданство 56-летний Шарги, по данным источника телекомпании, был вызван 30 ноября в суд в Тегеране, обвинен в шпионаже и без какого-либо судебного разбирательства приговорен к 10 годам заключения. С тех пор семья не получала от него никаких известий,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным телекомпании, Шарги стал четвертым американским гражданином иранского происхождения, взятым под стражу в Иране. В местах заключения в этой стране также содержатся Сиамак Намази (с 2015 года), его отец Бакер и Морад Тахбаз, активист экологического движения, имеющий и британское подданство.

Шарги родился в Иране, образование получил в США. В 2016 году он вместе с женой вернулся в Иран для восстановления связей с родиной, как заявили в его семье. В США он работал в сфере производства полимерных материалов, затем сотрудничал с авиационной брокерской фирмой в Абу-Даби. Впервые он бы арестован в Иране в апреле 2018 году и содержался под страже до декабря 2018 года, когда был освобожден под залог. В декабре 2019 года иранский суд не выявил в действиях Шарги каких-либо нарушений закона, но все же не вернул ему его иранский и американский паспорта.

Телеканал не уточняет, в шпионаже в пользу какой страны или стран обвинен иранскими властями Шарги.