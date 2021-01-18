Источник сообщил о пропаже капитана затонувшего у берегов Турции судна

Капитан затонувшего в Черном море у берегов Турции сухогруза Arvin россиянин Виталий Голенко пропал без вести, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В воскресенье губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что сухогруз Arvin затонул у побережья Турции в районе Инкуму. На борту судна были 12 граждан: двое россиян и 10 граждан Украины. По данным береговой охраны Турции, шестеро моряков спасены, трое погибли, поиск еще троих продолжается. Среди шести спасенных - старший техник судна россиянин Николай Кринов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Турции,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Капитан судна Виталий Голенко, проживающий в Ростове, пока числится среди пропавших без вести", - сказал собеседник агентства.

По словам Кринова, трагедия в Черном море произошла из-за плохих метеоусловий, сообщили ранее в посольстве РФ.