Парламент обсудил законопроект, разрешающий некоторым сотрудникам КГД носить боевое оружие

Национальное собрание Армении обсудило в первом чтении проект закона О внесении дополнения в Закон Республики Армения “Об оружии”.

Как передает «Арменпресс», проект правительства представил заместитель председателя Комитета по государственным доходам Аршак Гаспарян.

Разработка проекта закона О внесении дополнения в Закон Республики Армения “Об оружии” обусловлена необходимостью предоставления некоторым сотрудникам Комитета государственных доходов боевого оружия, которое можно будет использовать при выполнении оперативно-служебных задач.

“Целями оперативно-розыскной деятельности являются, в числе других целей, пресечение и раскрытие контрабанды, а также незаконного перемещения транспортных средств через таможенную границу Республики Армения. В рамках проекта некоторым сотрудникам Комитета по государственным доходам Армении будет предоставлено боевое оружие”, - сказал Гаспарян.

Список сотрудников, имеющих право на ношение оружия, будет определен решением правительства.

Постоянная комиссия НС по вопросам обороны и безопасности проекту закона О внесении дополнения в Закон Республики Армения “Об оружии” дала положительное заключение.