В Арцах возвратились около 50 000 жителей

Члены российской миротворческой миссии продолжают обеспечивать безопасное возвращение арцахцев.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РФ. За прошедшие сутки из Еревана в Степанакерт вернулись 189 перемещенных жителей.

“В общей сложности в Нагорный Карабах вернулись 49 827 перемещенных жителей. Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, им оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданских инфраструктур”, - говорится в сообщении МО РФ.

Российская миротворческая миссия в круглосуточном режиме продолжает следить за соблюдением режима прекращения огня.