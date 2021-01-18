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В Арцах возвратились около 50 000 жителей

В Арцах возвратились около 50 000 жителей

Члены российской миротворческой миссии продолжают обеспечивать безопасное возвращение арцахцев.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РФ. За прошедшие сутки из Еревана в Степанакерт вернулись 189 перемещенных жителей.

“В общей сложности в Нагорный Карабах вернулись 49 827 перемещенных жителей. Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, им оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданских инфраструктур”, - говорится в сообщении МО РФ.

Российская миротворческая миссия в круглосуточном режиме продолжает следить за соблюдением режима прекращения огня.


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