В Арцах возвратились около 50 000 жителей
12:19, 18 Январь, 2021
Члены российской миротворческой миссии продолжают обеспечивать безопасное возвращение арцахцев.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РФ. За прошедшие сутки из Еревана в Степанакерт вернулись 189 перемещенных жителей.
“В общей сложности в Нагорный Карабах вернулись 49 827 перемещенных жителей. Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, им оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданских инфраструктур”, - говорится в сообщении МО РФ.
Российская миротворческая миссия в круглосуточном режиме продолжает следить за соблюдением режима прекращения огня.
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