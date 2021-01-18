В Армении 100-летие Арно Бабаджаняна отметят рядом концертных программ

В Армении 100-летний юбилей народного артиста СССР, лауреата Государственных премий композитора, пианиста Арно Бабаджаняна ознаменуется рядом мероприятий.

Как сообщили «Арменпресс» в Союзе композиторов Армении, в день рождения Бабаджаняна 22 января на центральном кладбище Еревана состоится церемония почтения памяти композитора с участием представителей Министерства, творческой интеллигенции и любителей музыки.

На территории, прилегающей к памятнику Арно Бабаджаняна, состоится концерт произведений композитора, а вечером концерт пройдет в зале Арама Хачатуряна.