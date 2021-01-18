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Лионель Месси может быть дисквалифицирован на 12 матчей

Лионель Месси может быть дисквалифицирован на 12 матчей

Форвард каталонской “Барселоны” аргентинец Лионель Месси может быть дисквалифицирован на 12 матчей.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают испанские СМИ. Во время финальной игры розыгрыша Суперкубка Испании Месси рукой ударил футболиста “Атлетика”, за что получил красную карточку.

Месси за всю свою карьеру в составе “Барселоны” впервые получает красную карточку. Напомним, что ранее сообщалось о том, что Месси может быть дисквалифицирован на 12 матчей.

В финале Суперкубка Испании “Атлетик” Бильбао победил “Барселону” со счетом 2:3.


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