Американца с допуском к секретным данным обвинили в штурме Капитолия

Власти США предъявили обвинения американскому резервисту, который имеет допуск к секретной информации военно-морской базы в США, в связи с его предполагаемым участием в беспорядках в Капитолии, сообщает телеканал NBC News.

В судебных документах значится, что Тимоти Луи Хейл-Кузанелли работает подрядчиком на военно-морской базе в районе Колтс-Нек в штате Нью-Джерси и имеет допуск к секретной информации и "различным боеприпасам". По словам федеральных властей, он также является резервистом армии США.

Подозреваемый признался обо всем информатору, который передал сведения правоохранителям. Хейл-Кузанелли сознался в том, что принимал участие в беспорядках на территории Капитолия, а также продемонстрировал видеозапись, где запечатлено, что он находится внутри здания,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным информатора, Хейл-Кузанелли является "открытым сторонником теории о превосходстве белой расы, а также придерживается нацистских взглядов".

Сообщается, что 14 января информатор беседовал с подозреваемым и смог записать разговор - Хейл-Кузанелли "побуждал других членов группы к "наступлению", подавая "сигналы голосом и руками".

Представитель ФБР в Нью-Джерси сообщил, что мужчину задержали в пятницу агенты ФБР и службы криминальных расследований ВМС США.