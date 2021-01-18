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Алиев не прислушивается к призывам Совета ЕС: Балаян видит необходимость применения санкций

Алиев не прислушивается к призывам Совета ЕС: Балаян видит необходимость применения санкций

Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян в отношении президента Азербайджана Ильхама Алиева и его режима видит необходимость применения санкций.

Как передает «Арменпресс», об этом Балаян написал на своей странице в Facebook, отметив, что режим Алиева не прислушивается к призывам призывами Совета ЕС.

“Два месяца назад, 19.11.2010, Совет Европейского Союза выступил с заявлением, в котором призвал стороны предпринять шаги по укреплению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и вокруг него. Режим Ильхама Алиева до сих пор продолжает делать все наоборот” - написал посол.

Тигран Балаян добавил, что санкции в отношении Алиева - единственный путь продвижения вперед.


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