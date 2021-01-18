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Российские миротворцы на территории Арцаха проводят работы по дезинфекции

Российские миротворцы на территории Арцаха проводят работы по дезинфекции

Специальные подразделения радиационной, химической и биологической защиты российского миротворческого контингента на территории Арцаха проводят работы по дезинфекции.

Как сообщает «Арменпресс», для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и других заболеваний подобные мероприятия проводятся ежедневно.

Персонал специальных подразделений радиационной, химической и биологической защиты оснащен подвижными комплексами воздушно-капельной дезинфекции, а также средствами индивидуальной защиты органов дыхания, лица и глаз. Дезинфекция проводится дезинфицирующими средствами, содержащими спирт, и растворами, содержащими хлор.

Дезинфекция проводится и в штабе миротворцев, на наблюдательных пунктах и в местах их проживания.

На сегодняшний день продезинфицировано более 18 000 квадратных метров территорий, в том числе и все посты Арцаха.
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