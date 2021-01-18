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В окрестностях общин Айгестан и Хнацах Аскерана и в Мартуни обезвреживаются оставшиеся боеприпасы

В окрестностях общин Айгестан и Хнацах Аскерана и в Мартуни обезвреживаются оставшиеся боеприпасы

Саперные отряды в рамках работ по обнаружению и уничтожению неразорвавшегося оружия и боеприпасов 18 января будут обезвреживать территории вблизи общин Айгестан и Хнацах Аскеранского района Арцаха, а также в городе Мартуни и в прилегающих населенных пунктах. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

“Взрывы будут слышны и в Степанакерте. Саперные отряды работают ежедневно с 10:00 до 18:00. Для получения разъяснений и других сведений можете звонить в Центр кризисного управления службы по ЧС на короткие номера 911,101,112”, - говорится в сообщении ГСЧС.


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