Р. Петросян обратил внимание международных структур на ущерб, нанесенный окружающей среде войной

Министр окружающей среды Армении Романос Петросян с очередным письмом обратился к исполнительным секретарям природоохранных конвенций, к международным организациям и к коллегам, привлекая их внимание к тяжелым последствиям, оставшимся после 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном при содействии Турции и привлечении иностранных наемников-террористов. Как сообщает «Арменпресс», об этом министр сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что во время войны азербайджанские вооруженные силы против народа Арцаха использовали запрещенные кассетные боеприпасы, оружие, содержащее белый фосфор и термитные вещества. Такие действия нанесли непоправимый ущерб окружающей среде: от масштабных лесных пожаров до отравления воздуха, почвы, воды, флоры и фауны. По словам министра, эти опасности угрожают окружающей среде, существенно влияя на объем выполнения обязательств по международным экологическим договорам (конвенциям). “Весь объем экологического ущерба еще подлежит детальному мониторингу и оценке. Следует отметить, что азербайджанская агрессия не ограничилась Арцахом, а распространилась и на территорию Республики Армения. Таким образом, в настоящее время Армения сталкивается с большим риском экологических опасностей, в частности, с потерями лесных массивов, деградации лесов, увеличения рисков лесных пожаров, вред сознательно был нанесен лесным хозяйствам “Арцваберд”, “Сюник”. Нанесен физический ущерб ландшафту, георазнообразию, биоразнообразию, накоплен мусор, который может вызвать загрязнение воздуха, почвы и т. д. В этот период вызовов Армении в одиночку невозможно справиться с такими тяжелыми последствиями войны”, - написал Романос Петросян.

Министр призвал международное сообщество принять активное участие, помочь в тщательной оценке экологического ущерба в Армении, чтобы облегчить критическую ситуацию в приграничной зоне. Письмо было отправлено Постоянному координатору ООН в Армении г-ну Шомби Шарпу, генеральному секретарю Рамсарской конвенции г-же М. Урего, исполнительному секретарю Конвенции о биологическом разнообразии г-же Э. Миеме, исполнительному секретарю Соглашения о сохранении мигрирующих видов диких животных Афро-Евразийской конвенции по мигрирующим водоплавающим птицам (AEWA) г-жа Ж. Трувье, исполнительному секретарю Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных г-же Франклин, генеральному секретарю Бернской конвенции, г-же У. Стикер, исполнительному директору Программы Организации объединенных наций по окружающей среде г-же И. Андерсен, генеральному директору Международного союза охраны природы г-ну Б. Оберлин, исполнительному вице-президенту Европейской комиссии, комиссару по вопросам экологической политики в Европе, Франсу Тиммермансу, комиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству Вирджиниусу Синчявичюсу.