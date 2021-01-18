Центральный банк Армении выпустил 2 коллекционные монеты

Центральный банк Республики Армения сообщает о выпуске двух памятных монет. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Центрального банка Армении, выпущены памятные монеты «100-летие Арно Бабаджаняна» и «675-летие со дня рождения Григора Татеваци.

100-летие со дня рождения Арно Бабаджаняна

Арно Бабаджанян (1921-1983 гг.) известный армянский композитор, пианист, Народный артист СССР (1970 г.).

Окончил консерватории в Ереване и в Москве. В 1950-1956 гг. преподавал в Ереванской консерватории. Будучи пианистом виртуозом был известен тем, что исполнял свои собственные произведения. Музыкальный стиль сформировался под влиянием А. Хачатуряна и С. Рахманинова и проявился в произведениях раннего периода: концертах для фортепиано (1944 г.) и для скрипки (1949 г.). На 1-м Всемирном фестивале молодежи и студентов, состоявшемся в Праге в 1947 г., произведения «Вагаршапатский танец», «Прелюдия» и «Экспромт» удостоились Первой премии. Наиболее ярко творческая индивидуальность композитора проявилась в «Героической балладе», написанной им в 1950 г. для фортепиано с оркестром (в 1951 г. это произведение удостоено Государственной премии СССР), и в фортепианном трио (1952 г.).

Бабаджанян работал в различных музыкальных жанрах – классика, поп, джаз. Он считался одним из выдающихся мастеров советской песни. Написал множество лирических песен, музыку к драматическим спектаклям (В. Сароян “Мое сердце в горах”) и кинофильмам (“Песня первой любви” в соавторстве с Л. Сарьяном, “Тропою грома”, “Механика счастья”).

Бабаджанян – один из любимых композиторов советского народа. Благодаря исключительному природному таланту, глубокой чувственности и музыкальной выразительности своих произведений он занимает свое особое место в истории армянской и советской музыки.

Аверс: свадебная пара, сольный ключ, стилизованное изображение розы и музыкальной пластинки.

Реверс: портрет Арно Бабаджаняна, стилизованное изображение музыкальной пластинки, фортепианной клавиатуры, нот и ручки.

Автор эскизов: Вардан Варданян.

Монета отчеканена на Литовском монетном дворе.

Технические параметры

Номинал 1000

Металл/проба серебро 925

Вес 33,6

Диаметр 40,0

Количество 500

Гурт рифленый

Качество пруф

675-летие со дня рождения Григора Татеваци

Григор Татеваци (1346-1409 гг.) – прославленный архимандрит Армянской Церкви, философ, богослов, филолог, педагог, художник-миниатюрист, музыкант.

Учился в духовной семинарии Татевского монастыря у выдающегося богослова и философа Ованеса Воротнеци, после кончины которого возглавил высшие духовные школы в Татеве и Апракунисе, вел уроки по богословию, философии, грамматике, теории музыки и другим наукам. Преподавал в духовных школах Мецопаванка и Сагмосаванка. Наряду с преподаванием занимался национально-церковными вопросами, боролся с католическими проповедниками униатства, защищая ортодоксальность и самостоятельность Армянской Церкви.

В 1390 г. обосновался в Татеве и собрал вокруг себя учеников из Сюника и различных областей Армении. Свои педагогические взгляды изложил в труде “Законы воспитания”, который является исключительным явлением в армянской средневековой педагогической литературе. При Татеваци духовная семинария Татевского монастыря преобразовалась в университет и достигла вершины своего расцвета, став центром науки, культуры, искусства, духовной жизни.

Татеваци – автор многих богословских, экзегетических, философских трудов, представляющих собой большую ценность. Наиболее значительными из них являются «Книга вопрошений» и «Златочрев» - энциклопедические работы, в которых подводятся итоги многовековых достижений теологической мысли, а также проповеднические книги «Зимний том» и «Летний том».

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине и Матенадаране им. Месропа Маштоца хранятся библии, переписанные и проиллюстрированные Татеваци.

Армянская Апостольская Святая Церковь причислила Григора Татеваци к лику святых, день памяти которого отмечается в субботу, предшествующую четвертому воскресенью Великого Поста.

Аверс: Татевский монастырь.

Реверс: барельеф Григора Татеваци на стене армянской церкви Преображения Господня Ново-Нахичеванской и Российской армянской епархии в Москве (архитектор - Артак Гулян).

Авторы эскизов: Карапет Абраамян (аверс), Лусине Лалаян (реверс).

Монета отчеканена на Литовском монетном дворе.

Технические параметры

Номинал 1000

Металл/проба серебро 925

Вес 33,6

Диаметр 40,0

Количество 500

Гурт рифленый

Качество пруф

Извещение

Памятные монеты – это монеты, изготовленные из драгоценных металлов, которые выпускаются с целью представления обществу национальных, межнациональных, историко-культурных, духовных и других ценностей страны, увековечивания этих ценностей в металле, а также для удовлетворения запросов нумизматического рынка.

Как и любой другой вид денег, памятные монеты имеют номинальную стоимость, которая и делает их средством платежа. Однако, номинальная стоимость памятных монет намного ниже их себестоимости, которая включает в себя стоимость драгоценного металла, из которого изготовлена монета, затраты на производство и другие расходы. Низкая номинальная стоимость и высокая себестоимость дают возможность рассматривать памятные монеты не как средство платежа, используемое в денежном обращении, а как предмет коллекционирования. Памятные монеты имеют также цену продажи, установленную Центральным банком Армении.

Будучи предметом коллекционирования памятные монеты выпускаются в строго ограниченном количестве и не перевыпускаются.

Нумизматы, коллекционеры и просто желающие могут приобрести памятные монеты Армении в салоне-магазине “Нумизмат”, который находится в здании Центрального банка Армении и открыт для всех.

В случае использования пресс-релиза ссылка на первоисточник обязательна.

Служба связей с общественностью Центрального банка Армении

Тел./Факс: (374-10) 56 37 61

Эл. почта: mcba@cba.am

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