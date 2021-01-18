Армения в условиях войны и эпидемии в 2020 году экспортировала на 48% больше сельхозпродукции

Армения, несмотря на вызовы 2020 года, сумела успешно экспортировать свою сельхозпродукцию, таким образом, по сравнению с прошлым годом, свежих фруктов и овощей экспортировано на 3 000 тонн больше. Об этом «Арменпресс» сообщил замминистра экономики Армении Арман Ходжоян.

Замминистра отметил, что 2020 год, конечно, был очень трудным в том плане, что постоянно изменялась среда, необходимо было быть очень гибкими, чтобы по возможности быстро оценивать ситуации и быстро реагировать на них.

“И я рад, что сегодня мы можем констатировать, что в 2020 году было экспортировано около 145 500 тонн свежих фруктов и овощей, что на 3 000 тонн больше, чем в 2019 году.

В 2020 году Армения экспортировала около 24 200 тонн винограда, в 2019 году эта цифра составляла 15 900 тонн, в 2020 году экспортировала 13 800 тонн персиков, в 2019 году эта цифра составляла 9 280 тонн.

“Экспорт томатов составил 28,6 тысячи тонн, тогда как в 2019 году - 24,8 тысячи тонн. Но в то же время были и такие культуры, как абрикосы и яблоки, которые экспортировались в меньших количествах. Если в 2019 году было экспортировано 30 тысяч тонн абрикосов, то в 2020 году было экспортировано около 19 тысяч 700 тонн. В 2019 году на экспорт было отправлено 14 тысяч тонн яблок, в 2020 году - 10 тысяч тонн. Но эта небольшое количество было связано и с небольшим урожаем. Были проблемы с посевом, обморожением и т. д. Однако с экспортом не было никаких проблем ”, - сказал заместитель министра. Касаясь переработки, Ходжоян отметил, что по оперативным данным в 2020 году было переработано около 98 тысяч тонн фруктов и овощей, что примерно на 12 тысяч тонн больше, чем в 2019 году. Виноград не учитывается в этом расчете. Был беспрецедентный урожай винограда. Урожайность была в среднем на 25 - 30% выше, чем в предыдущие годы.

“В 2020 году экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 48%. К слову, экспорт консервов в 2020 году был примерно на 25 процентов выше, чем в 2019 году. Экспорт соков по сравнению с 2019 годом увеличился примерно в 2,2 раза”, - представил замминистра. Невелик был экспорт алкогольных напитков на основе винограда - вина и бренди. Экспорт вина упал на 27 -28%, а экспорт коньяка - примерно на 20%. По словам замминистра, в 2020 году эпидемия и другие трудности заставили их проводить исследования на новых рынках. В основном это были страны Ближнего Востока. “Были проведены исследования, для каждой страны было разработано свое руководство по экспорту, включая все требования, необходимые документы, контакты. Мы представили проделанную работу и наши исследования производителям, чтобы проинформировать их о возможном потенциале этих рынков, облегчить их работу с документацией”, - сказал Ходжоян.

Анна Григорян