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Спасатели вывели из снега 7 автомобилей

Спасатели вывели из снега 7 автомобилей

В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении с 16 по 17 января поступило 7 сообщений об автомобилях, заблокированных в снегу в разных частях республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности, в городе Апаран Арагацотнской области, в селе Джрамбар, в селе Чарчакис, на автодороге Апаран-Сараландж и в городе Абовян Котайкской области.

Прибывшие на место спасатели отбуксировали из снега 7 автомобилей.


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