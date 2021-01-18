Спасатели вывели из снега 7 автомобилей
10:20, 18 Январь, 2021
В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении с 16 по 17 января поступило 7 сообщений об автомобилях, заблокированных в снегу в разных частях республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
В частности, в городе Апаран Арагацотнской области, в селе Джрамбар, в селе Чарчакис, на автодороге Апаран-Сараландж и в городе Абовян Котайкской области.
Прибывшие на место спасатели отбуксировали из снега 7 автомобилей.
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