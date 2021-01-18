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“Манчестер Сити” с крупным счетом победил “Кристал Пэлас”

“Манчестер Сити” с крупным счетом победил “Кристал Пэлас”

В рамках 19-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” принимал “Кристал Пэлас”.

Как передает «Арменпресс», в игре, состоявшейся в Манчестере, “горожане” в ворота соперника отправили 4 безответных мяча. Авторами голов стали Джон Стоунз (дубль), Илкай Гюндоган и Рахим Стерлинг.

После этой победы “Манчестер Сити” в турнирной таблице Премьер-лиги с  35 очками занимает второе место. Столько же очков имеет “Лестер”, с 37 очками лидирует “Манчестер Юнайтед”.


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