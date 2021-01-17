В автоаварии погиб боксер, чемпион России среди юниоров, призер первенства Европы Артем Микаелян

В автоаварии трагически погиб боксер из города Ишима, мастер спорта России Артем Микаелян. Как передает Арменпресс со ссылкой на Федерацию бокса Тюмени,

Артем победитель первенства России среди юниоров, бронзовый призер первенства Европы.



Трагедия произошла 16 января, около шести часов вечера. На 102-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск

Как передает Комсосмольская Правда, два человека погибли в ДТП 16 января, около 18 часов на 102-м километре трассы Тюмень – Омск (в районе Заводоуковска). Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, «автомобиль Mazda выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада». От удара легковушку отбросило под колеса КамАЗа, а «Мазда» угодила под грузовик IVECO».

В числе погибших 31-летняя пассажирка «Мазды», по предварительной информации, жительница Ишимского района, и 60-летний водитель «Лады». Ещё одного пострадавшего доставили в больницу.