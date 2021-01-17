Члены экипажа затонувшего в Турции сухогруза украинцы։ спасены шесть моряков, двое погибли

Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что 13 членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, являются гражданами Украины, а не РФ, как сообщалось ранее.

"Затонувший сухогруз шел под флагом Палау, 13 членов его экипажа являются гражданами Украины", - цитирует Гюнера телеканал NTV.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, он добавил, что еще двое членов экипажа обнаружены живыми, до них пытаются добраться спасатели.

Ранее Гюнер заявил, что в районе Инкуму затонуло российское сухогрузное судно, начата спасательная операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Ее осложняют неблагоприятные погодные условия.

По последним данным, спасены шесть моряков и еще двое найдены погибшими.