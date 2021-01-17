«Суперсоникс» проиграл «Двину». Баскетбольная лига А

В очередном туре регулярного чемпионата Армении по баскетболу «Суперсоникс» принимал у себя «Двин».

Как передает Арменпресс, преимущество, полученное в первой четверти, помогло «Двину» выиграть (11:21). В следующих четвертях шла практически равная борьба, но в итоге «Суперсоникс» уступил со счетом 76:84.

Самым результативным баскетболистом матча стал Рид Девоз из «Суперсоникс», набравший 27 очков, 8 раз управлял отскочившим мячом.