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«Суперсоникс» проиграл «Двину». Баскетбольная лига А

«Суперсоникс» проиграл «Двину». Баскетбольная лига А

В очередном туре регулярного чемпионата Армении по баскетболу «Суперсоникс» принимал у себя «Двин».

Как  передает Арменпресс, преимущество, полученное в первой четверти, помогло «Двину» выиграть (11:21). В следующих четвертях шла практически равная борьба, но в итоге «Суперсоникс» уступил со счетом  76:84.

Самым результативным баскетболистом матча стал Рид Девоз из «Суперсоникс», набравший 27 очков,   8 раз  управлял отскочившим мячом.


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