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Артем Симонян продолжает карьеру в России

Артем Симонян продолжает карьеру в России

ФК «Ноа» и  Артем Симонян расторгли  контракт по обоюдному согласию.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отныне Симонян будет выступать в чемпионате России. Он вступил в Томский клуб «Томь». Контракт был подписан до конца текущего сезона.

Симонян перешел в «Ноа» прошлым летом. Он воспитанник «Зенита», ранее играл в ряде армянских клубов - «Алашкерт», «Арарат», «Пюник», а также в швейцарских клубах «Цюрих» и «Ле Мон».


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