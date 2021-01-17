Артем Симонян продолжает карьеру в России

ФК «Ноа» и Артем Симонян расторгли контракт по обоюдному согласию.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отныне Симонян будет выступать в чемпионате России. Он вступил в Томский клуб «Томь». Контракт был подписан до конца текущего сезона.

Симонян перешел в «Ноа» прошлым летом. Он воспитанник «Зенита», ранее играл в ряде армянских клубов - «Алашкерт», «Арарат», «Пюник», а также в швейцарских клубах «Цюрих» и «Ле Мон».