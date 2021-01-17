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«Атис» дома  обыграл «Гюмри». Женский чемпионат по баскетболу

«Атис» дома  обыграл «Гюмри». Женский чемпионат по баскетболу

Состоялся очередной тур женского чемпионата Армении по баскетболу.

Как  передает Арменпресс, в чемпионате Армении "Атис" дома обыграл клуб "Гюмри" со счетом 83-53.

Самым результативным игроком матча признана Римма Манукян (Гюмри), набравшая 32 очка.

Чемпионат пройдет по круговой системе - 6 туров. Затем по результатам 6 туров команды продолжат матчи в плей-офф.


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