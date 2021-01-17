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Спасатели потушили пожар в  одном из домов в Эчмиадзине

Спасатели потушили пожар в  одном из домов в Эчмиадзине

17-го января   в 11։19 часов   в  Армавирский областной    центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что      в  одном из домов в Эчмиадзине вспыхнул пожар, необходима  помощь спасателей. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на   место выехали 3  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Был объявлен пожар степени «Бис-2», и на  место выехал еще один отряд пожарно-спасательного отряда города  Ереван.

Пожар был купирован в 12։23 часов, потушен в 13։20.

 


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