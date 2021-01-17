Спасатели потушили пожар в одном из домов в Эчмиадзине
15:21, 17 Январь, 2021
17-го января в 11։19 часов в Армавирский областной центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в одном из домов в Эчмиадзине вспыхнул пожар, необходима помощь спасателей.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 3 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.
Был объявлен пожар степени «Бис-2», и на место выехал еще один отряд пожарно-спасательного отряда города Ереван.
Пожар был купирован в 12։23 часов, потушен в 13։20.
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