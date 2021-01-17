Спасатели потушили пожар в  одном из домов в Эчмиадзине

17-го января в 11։19 часов в Армавирский областной центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в одном из домов в Эчмиадзине вспыхнул пожар, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 3 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Был объявлен пожар степени «Бис-2», и на место выехал еще один отряд пожарно-спасательного отряда города Ереван.

Пожар был купирован в 12։23 часов, потушен в 13։20.