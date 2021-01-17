Время в Ереване: 11:07:36,   17 Январь

В селе Баграван Ширакской области сгорело  около 1200 тюков  кормов

В селе Баграван Ширакской области сгорело  около 1200 тюков  кормов

17 января в 06:16 часов  Ширакский областное управление  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА  поступил сигнал о том, что  селе Баграван  во дворе одного из домов на 8-й улице села Баграван горят складированные корма.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Пожарные локализовали пожар в 07:40 часов, потушили - в 10:38.  

Сгорело около 1200 тюков кормов.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации