В селе Баграван Ширакской области сгорело  около 1200 тюков  кормов

17 января в 06:16 часов Ширакский областное управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что селе Баграван во дворе одного из домов на 8-й улице села Баграван горят складированные корма.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Пожарные локализовали пожар в 07:40 часов, потушили - в 10:38.

Сгорело около 1200 тюков кормов.