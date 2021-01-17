В селе Баграван Ширакской области сгорело около 1200 тюков кормов
14:33, 17 Январь, 2021
17 января в 06:16 часов Ширакский областное управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что селе Баграван во дворе одного из домов на 8-й улице села Баграван горят складированные корма.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.
Пожарные локализовали пожар в 07:40 часов, потушили - в 10:38.
Сгорело около 1200 тюков кормов.
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