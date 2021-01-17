В Армении похолодает на 17-20 градусов, ожидается, туман и гололед

На всей территории Армении в ночь с 19 на 20 января ожидается легкий снегопад, местами интенсивный, в горных районах ожидаются также метель, низкая горизонтальная видимость, гололед.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, температура воздуха 19-22 января постепенно снизится на 17-20 градусов.

Днем 17 января, во второй половине дня 21 января и 22 января на территории республики осадков не ожидается. 18-19 января, ночью 20 января осадки ожидаются во всех регионах, днем 20 января и ночью 21 января в некоторых регионах будут осадки, 18 января - только в горных районах, а с 19 апреля во всех регионах - в виде снега.

Ветер будет северо-западный, 5-8 м / с, местами ожидается усиление ветра с порывами до 18-23 м / с.

17 января, 20 января, 21-22 января в Ереване осадков не ожидается. Осадки ожидаются в ночь на 19 января, и с19 января - в виде снега.